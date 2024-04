Intervenuto sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, Simone Tiribocchi ha parlato anche del suo passato legato all'ex allenatore dell'Inter, Antonio Conte, tecnico avuto all'Atalanta nella stagione 2009/10: "Cura tutti i particolari, è molto preparato ed ha l’ossessione della vittoria. Vive male la sconfitta, ma ti insegna anche come poter migliorare. Lui ci diceva sempre che da giocatore ha raggiunto grandi obiettivi perché in settimana lavorava tanto. Punta molto sull’allenamento. Con Conte sono arrivato a vomitare in allenamento, mi ricordo che quando c’erano le soste per le nazionali l’allenamento era super intenso per noi che non andavamo in nazionale".