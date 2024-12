Arriva anche il turno di Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, che dalla mixed zone del Gran Galà AIC ripercorre la serata di paura di Firenze coi giornalisti presenti: "È stato un momento difficile per tutti noi e per il mondo del calcio. Ma ho saputo oggi che Edoardo Bove stava molto meglio e rispondeva alle domande, questa è la cosa più importante".

Grande cammino in campionato e Champions, cosa chiedere di più ad una stagione così?

"Dobbiamo continuare così, continuare questo lavoro".

L'Inter è un punto di arrivo?

"Lo è sempre stato, penso sia una delle squadre più grandi del mondo. Abbiamo vinto lo Scudetto e due anni fa ha fatto la finale di Champions, questa squadra è una rappresentante del calcio mondiale".

C'è la possibilità di vincere la Champions? Avete una consapevolezza diversa in Europa?

"No, l'abbiamo avuta anche l'anno scorso. Quando giochi per l'Inter devi vincere tutte le competizioni".

Pensate a vincere campionato e Champions?

"Come ho detto prima, ad inizio stagione bisogna sempre pensare di vincere ogni competizione. Inizi campionato, Champions, Coppa e Supercoppa pensando di vincere, poi succede quello che succede".

Tuo fratello Khéphren era arrabbiato per il gol sbagliato ieri.

"Io no", conclude ridendo"