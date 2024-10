Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria di Berna: "Vittoria importante davanti a una squadra carica su un campo difficile. La squadra è rimasta seria fino alla fine e siamo riusciti a segnare. Siamo una squadra che non molla mai, non abbiamo ancora preso gol in Champions. Domenica sarà bellissima, tutta la mia famiglia sarà allo stadio. Mio padre tiferà per la Juve; ci sta, ha giocato là e c'è il mio fratello piccolo. Sfida Scudetto? Una vittoria vale tre punti e proveremo a conquistarli".