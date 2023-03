Il Bologna che ha pareggiato ieri sera 0-0 contro la Lazio ha messo in campo una prestazione di livello pari a quella di due settimane fa con l'Inter. Il tecnico dei felsinei Thiago Motta , in conferenza stampa, si dice "d'accordissimo. Il Bologna ha giocato una buona partita contro una buona squadra. Abbiamo visto un bel calcio, noi abbiamo avuto qualche occasione in più di loro ma è stata una gara equilibrata.

La squadra è uscita meritatamente tra gli applausi: i tifosi si identificano nei giocatori". E quando gli viene chiesto un parere sulla lotta Champions e sulle ottime prove contro le grandi: "Non ne ho idea, non guardo in alto ma penso alle squadre che dovremo affrontare. Sono molto soddisfatto delle gare che abbiamo fatto, anche contro altre squadre perché in questo campionato è difficile giocare contro tutti".