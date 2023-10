Oltre al danno anche la beffa. È quanto accaduto all'Arechi ieri sera, dove la squadra di casa guidata da Paulo Sousa è uscita sconfitta per 4-0 dall'Inter. A poco è servita la spinta del popolo granata che per l'occasione aveva pure allestito una gran bella coreografia ispirata ai Pink Floyd.

Sugli spalti del caldissimo Arechi non sono mancati i supporters interisti, una presenza fortemente registrata sia tra i distinti quanto in tribuna. Una convivenza non gestita nel migliore dei modi, come fa sapere la stampa locale che parla di momenti di tensione e scambi d'opinione tra le due fazioni poco qualificati. Dopo le ripetute reti dei nerazzurri "è festa, un po’ eccessiva, per un mare di tifosi del Biscione presenti tra distinti e tribuna, che dopo 45’ di sofferenza proprio non resistono alla tentazione dell’esultanza liberatoria. Ne viene fuori qualche momento di tensione, tra diversi focolai accesi e sedati a fatica dagli steward, e numerosi supporter granata a inveire contro i settori in teoria amici, ma che sembrano destinati agli ospiti" si legge su Lacittadisalerno.it. Una situazione che non è piaciuta a buona parte della tifoseria e degli addetti ai lavori che hanno accusato la società di mirare più al profitto che ad assicurare un corretto supporto nei confronti della squadra.