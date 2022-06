Meglio sacrificare un attaccante o un difensore top per l'Inter? Stuzzicato con questa domanda, Alessio Tacchinardi non ha saputo scegliere tra Skriniar/Bastoni o Lautaro Martinez, cedendo volentieri la patata bollente a Beppe Marotta: "E' il mercato, vedremo che cosa accadrà - dice a TMW Radio l'ex juventino -. Se devono essere venduti per esigenze economiche, Marotta dovrà dimostrare una volta di più il suo valore, con dei piani alternativi per compensare gli eventuali addii. Lo scorso anno, il club è stato lucido in certi frangenti sul mercato; quando togli gente del calbro di Skriniar e Lautaro, due pezzi pesanti, devi essere bravo poi a sostituirli".