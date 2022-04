Dopo l'1-0 dell'Inter ottenuto in casa della Juventus, l'ex bianconero Alessio Tacchinardi, intervenuto su TMW Radio , ha parlato di "rammarico di una Juve bellissima contro la squadra di Inzaghi "ma non bella durante l'anno. È vero che sono mancati giocatori importanti, ma anche ad altre squadre. Vedere la Juve ieri così, giocare a petto in fuori, mi è piaciuto. Mi chiedo: perché così tardi?".

Per lei c'erano i rigori, il primo dato e il secondo no?

"Non è rigore, ma oggi le regole sono che se pesti il piede, quello è rigore. Quello di Zakaria non si capisce: è lo stesso tipo di fallo e non viene dato. Se dai il primo, devi dare anche il secondo".

Come vede l'Inter?

"Gli attaccanti sono molto prevedibili ora, mancano gli inserimenti dei compagni, in particolare degli interni. È troppo prevedibile ora, sarà anche per la condizione fisica. Lo scorso anno aveva giocatori che in questo momento davano qualcosa di diverso".