Romelu Lukaku ha colpito dal dischetto contro Juventus e Benfica, ma per Alessio Tacchinardi non è ancora ai livelli visti sotto la guida di Antonio Conte. "Nella squadra è necessaria l'empatia tra tecnico e giocatori. - sottolinea l'ex Juventus sulle frequenze di TMW Radio -. Penso che il Lukaku vero è quello visto con Antonio, che riesce a tirare fuori il massimo dai giocatori. Magari con altri allenatori non rende. Io lo vedo ora al 50%. Ci sono giocatori che devono avere empatia totale con l'allenatore e lui oggi non ce l'ha".