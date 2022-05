Ospite su TMW Radio, Alessio Tacchinardi dice la sua sulla lotta scudetto partendo da un giudizio sul lavoro di Simone Inzaghi al suo primo anno sulla panchian dell'Inter: "Non penso che non sia adeguato, anzi. Penso sia bravissimo ma per arrivare ad essere un top ha bisogno di esperienza. Sta facendo esperienza, è importante saper gestire alcune situazioni che fai solo allenando squadre che lottano per vincere. Il Milan comunque non ha partite semplici e secondo me il campionato è ancora aperto".