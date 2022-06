Dopo l'addio di Chiellini, la Juventus è obbligata a fare qualche mossa in difesa. A parlare dell'argomento è Alessio Tacchinardi, che nella sua analisi non risparmia critiche a Matthijs de Ligt: "Si sono fatti scappare Rudiger, era il giocatore da prendere, difensore e di gran fisico. Io avrei preso lui prima di Di Maria e Pogba. E avrei dato via De Ligt, che non è cresciuti in questi anni. Il rigore su De Vrij (in finale di Coppa Italia, ndr) è l'esempio lampante di com'è De Ligt. In area è pericolosissimo. Io sarei andato più su un marcatore", il pensiero espresso a TMW Radio.