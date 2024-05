Dopo quattro giorni di allenamento e un test in famiglia contro la selezione U19-U21 del San Gallo, Murat Yakin, ct della Svizzera, ha operato i primi tagli alla rosa in vista di Euro 2024, come da programma. Becir Omeragic, Ulisses Garcia e Aurèle Amenda, oltre a Bryan Okoh e Joël Monteiro, che soffrono di problemi fisici, lasceranno il ritiro della Nati oggi.

"Era chiaro fin dall'inizio che avremmo ridotto la squadra dopo questi primi giorni di allenamento. Ulisses, Becir e Aurèle sono stati purtroppo rallentati da problemi muscolari fin dall'inizio. Anche Joël è rientrato da un infortunio. Bryan e Joël si sono comportati bene in allenamento e saranno sicuramente giocatori interessanti per noi in futuro. Per via dell'attuale costellazione e di considerazioni strategiche relative al Campionato Europeo, altri giocatori avranno la priorità", ha spiegato il selezionatore elvetico. Che domani abbraccerà i big Granit Xhaka, Yvon Mvogo, Manuel Akanji e i cinque 'italiani' Yann Sommer, Ricardo Rodriguez, Remo Freuler, Michel Aebischer e Dan Ndoye.