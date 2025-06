Più di quattro francesi su dieci si dichiarano soddisfatti per la vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain, capace di schiantare 5-0 l'Inter in finale. E' il dato che emerge da uno studio Ipsos condotto su un campione di mille persone, rappresentativo della popolazione francese di età compresa tra 18 e 75 anni, basato su criteri come genere, età, categoria socio-professionale e regione di residenza. Al contrario, solo il 18% si dichiara insoddisfatto.

La risposta, spiega l'Équipe, varia da una regione all'altra della Francia: nella zona di Parigi più di sei residenti su dieci (63%) si definiscono soddisfatti per il trionfo della squadra di LUis Enrique, mentre solo l'11% si dichiara insoddisfatto. Al contrario, lungo la costa mediterranea – che comprende la Corsica, la regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra e parte dell'Occitania – solo un residente su tre (34%) si dichiara soddisfatto di questa vittoria, mentre un quarto (25%) non lo è.