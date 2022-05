La festa scudetto del Milan per le strade di Milano continua a far discutere anche a 48 ore di distanza, soprattutto per lo striscione anti-Inter esibito sul pullman scoperto da alcuni giocatori rossoneri con la scritta "la Coppa Italia mettila nel c...", su cui la Procura Federale ha aperto un indagine, e per i cori contro l'ex Hakan Calhanoglu. Comportamenti censurati da Nicola Berti, simbolo dell'interismo: "Gli striscioni sul pullman li ho trovati un po' fuori posto, bisogna avere rispetto dei propri avversari e non cadere in bassezze che non rispecchiano l'ottima stagione che ha fatto il Milan - le parole di Nicolino all'agenzia AGI -. La rivalità è sacrosanta, ma ho trovato eccessivi i cori dei giocatori contro Calhanoglu".