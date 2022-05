Arriva anche dalla Romania una difesa di Ionut Radu dopo il grave errore di Bologna: è quella di Mihai Stoica, direttore generale dell'FCSB Bucarest, che ai microfoni di Orange Sport spiega: "Molte persone sono saltate addosso a Ionut, ma è una cosa che può succedere. Si è spaventato. Ha giocato una partita in Coppa Italia. Solo una partita, è un peccato. Può risultare pesante questo errore per la sua carriera, ma ora è tempo di mettersi questa pagina alle spalle e andare avanti. Denzel Dumfries ha fatto un bel gesto oscurando la telecamera nel momento in cui Radu piangeva. Forse Samir Handanovic gli ha detto qualcosa negli spogliatoi".