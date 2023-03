Se Assago si preoccupa, Rozzano appare prontissima ad aprire le proprie porte all'Inter perché costruisca nell'area di Milanofiori Sud il suo stadio di proprietà. Secondo il quotidiano Il Giorno, infatti, il nuovo stadio è visto come un nuovo volano per l’economia locale. Anche perché quell’area è comunque edificabile e prima o poi qualcuno ci costruirà qualcosa. Il sindaco di Rozzano Gianni Ferretti comunque ha già più volte ripetuto che del nuovo stadio non ne sa nulla. Ma l’ipotesi a lui piace perché pensa alla crescita economica della sua città.