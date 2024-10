Intervenuto al Tg1, il commissario tecnico dell'Italia, Luciano Spalletti non si è nascosto in vista del match di domani contro il Belgio, valido per il terzo turno di Nations League: "Abbiamo bisogno di dare seguito a quello che abbiamo fatto a settembre: per questo domani dobbiamo vincere, anche se contro il Belgio non sarà facile. Ho visto i giocatori talmente bene che posso dire di avere un gruppo molto interessante. Sprigionano tutti un'energia per dimostrare di essere al top".

Chi dei quattro nuovi è pronto per l'esordio?

"Sono tutti pronti, se li ho chiamati qui".