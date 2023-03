Nel post partita di Napoli-Atalanta , Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN . "Ci siamo divertiti in settimana perché, dopo 20 partite che non perdevamo, alla prima partita che abbiamo perso come si sono avventati sulla preda è una roba incredibile - le sue parole -. Venivamo da una sconfitta e tutti si erano messi a dire le stesse cose. Reazione da grande squadra, si meritano questa vittoria".

"Kim? Nella partita fa venti cose incredibili, è il centrale più forte del mondo. Quello che gli dici codifica, poi parte e va in guerra. Appena avrà preso possesso di confidenza sul nuovo modo di giocare a calcio non si sa dove possa arrivare - ha aggiunto -. La stagione del Napoli? Quando accetti il Napoli entri a conoscenza della storia, del sentimento che avvolge la squadra e che può diventare anche pressione. E' chiaro che devi osare un po', qualche immaginazione la devi avere perché qui non si accontentano di arrivare terzi. Tutti sanno che faremo di tutto per arrivare allo scudetto, ma bisogna giocare ancora tante partite, dovremo avere questa forza caratteriale e dimostrare che siamo una squadra tosta come stasera".