Stefano Sorrentino, ex portiere del Chievo, dà i voti agli estremi difensori della Serie A per la Gazzetta dello Sport. Questo il suo giudizio a proposito del numero uno dell'Inter André Onana: "La prima parte della stagione non l’ha giocata ma non credo soffrisse il dualismo con Samir Handanovic, è stato un passaggio di consegne graduale. Doveva ambientarsi e capire le dinamiche del campionato italiano. Per un portiere che arriva dall’estero il primo fattore a cui ti devi adattare è la lingua, la comunicazione è fondamentale. Ha grandi meriti se l’Inter è in finale di Champions, dico 6,5"