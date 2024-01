Yann Sommer, protagonista della serata del Franchi col rigore parato su Nico Gonzalez, arriva ai microfoni di DAZN per commentare l’esito di questo incontro che vale all’Inter la riconquista del primato: “Il rigore? Era una situazione difficile, ero sicuro di aver toccato prima la palla ma l’arbitro ha deciso così. Sono felice, abbiamo studiato tanto prima della partita come poteva calciare”.

Siete in testa a sette giorni dalla gara con la Juventus, dipende tutto da voi?

“Siamo felici innanzitutto di aver vinto qui. Non abbiamo avuto tante occasioni per segnare, ma siamo riusciti a capitalizzare una avuta, siamo comunque contenti. Godiamoci questa vittoria, poi abbiamo una settimana per lavorare sulla Juve”.

Diciotto clean sheet, gli Scudetti si vincono anche così?

“Godiamoci questa vittoria, poi dobbiamo recuperare energie per la partita di domenica. Alle spalle di queste prestazioni c’è il lavoro di tutta la difesa”.

