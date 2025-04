Il portiere nerazzurro Yann Sommer analizza così a Inter TV la sfida pareggiata stasera contro il Bayern Monaco: “Sono molto felice, queste due partite erano molto dure. Oggi abbiamo sofferto ma sono molto felice. Non è facile contro una squadra così, ci sono tante pressioni, abbiamo difeso bene e abbiamo segnato i gol nel momento giusto stasera. Dopo lo 0-1 era una situazione difficile, abbiamo fatto bene con coraggio, sapendo che potevamo fare un gol. Con due occasioni abbiamo fatto due gol nel momento perfetto, l’energia a San Siro è stata incredibile”.

Ora il Barcellona: “Sono felice per questa partita stasera, ora prepareremo la prossima. Affrontiamo un’altra squadra fortissima, ma se facciamo bene come contro il Bayern possiamo passare il turno e andare in finale”.