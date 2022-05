Ha giocato nei giorni scorsi la sua ultima partita da professionista Senijad Ibricic, calciatore bosniaco per diversi anni compagno di nazionale di Edin Dzeko. "Grazie Fratello mio! Grazie per tutti questi anni di sincera amicizia, per ricordi indimenticabili, per tutto quello che abbiamo passato insieme come membri della nostra unica squadra e per tutto quello che sta per succedere. In bocca al lupo Direttore e a presto in 'pensione'", il messaggio pieno di affetto da parte dell'interista su Instagram, Ibricic, classe '85, ha collezionato in carriera 44 presenze in nazionale e ha soltanto un anno in più rispetto allo stesso Dzeko.