Si è spento, all'età di 78 anni, Tullio Lanese, uno dei più celebri arbitri italiani, che ha ricoperto la carica di internazionale dirigendo anche alcune partite del Mondiale '90 giocato in Italia e la finale della Coppa dei Campioni 1990-91 tra Stella Rossa e Olympique Marsiglia disputata a Bari.

Conclusa la carriera in campo nel 1992 dopo oltre 15 anni e 170 partite dirette in Serie A, Lanese è stato anche designatore degli arbitri di Serie C e presidente dell'AIA.

"Mi stringo al dolore della famiglia e dell’AIA in un momento così difficile ricordo l’uomo e l’arbitro, per il suo grande cuore e per la sua passione per il calcio", il cordoglio del presidente FIGC Gabriele Gravina.