Accesa e poi spenta nel giro di poche ore la spia su Hakan Calhanoglu, il Bayern Monaco torna a tuffarsi su Joao Palhinha, centrocampista del Fulham e della Nazionale portoghese. Palhinha che coglie l'occasione della conferenza stampa indetta a due giorni dalla sfida degli ottavi di finale di Euro2024 contro la Slovenia mandando un messaggio ai due club: "In questo momento mi concentro sul lavoro con la Nazionale, sul fare la storia per il mio Paese. Per quanto riguarda il mio futuro, entrambi i club sanno dove voglio essere tra un mese".