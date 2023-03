Dopo aver ritrovato ieri a Friburgo un gol che mancava dal 16 febbraio, l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic vuole ritrovare una gioia anche in Serie A a oltre un mese dalla doppietta di Salerno, in uno stadio in cui non è mai andato a segno: per i betting analyst di Sisal si gioca a 4 la prima volta del serbo, mentre in pole tra i marcatori c’è Lautaro Martinez, a 2,75, già autore di quattro centri in casa nel 2023, ma autore di un solo gol in Serie A contro la Vecchia Signora.