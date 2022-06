Beppe Severgnini, da tifoso interista, commenta dalle colonne del Corriere della Sera il ritorno di Lukaku all'Inter. "È bello rivedere Romelu Lukaku a Milano, con un sorriso smagliante, impegnato a riempire la T-shirt come solo lui sa fare - afferma Severgnini - Questo ritorno, però, è avvolto da una piccola ombra. Lukaku se n’è andato al Chelsea, undici mesi fa, dopo aver assicurato che sarebbe rimasto all’Inter. Ci guadagnano tutti!, cantarono in coro i cuorcontenti. In effetti così poteva sembrare. La società incassava molti soldi, il giocatore portava a casa un ingaggio sontuoso. C’è un particolare: grandi aspettative richiedono grandi prestazioni. E non sono arrivate. Era così imprevedibile?".