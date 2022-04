Derby di Coppa Italia alle porte ma non soltanto a giudicare dalla classifica, dove ai vertici ci sono ancora una volta le due milanesi si contendono il titolo. A parlare di questo testa a testa è il doppio ex Aldo Serena che alla Repubblica ha risposto: "L'Inter ha qualcosa di più: ritmo, condizione, capacità di far girare palla e segnare".

Chi vede favorito in Coppa Italia?

"Dico 50 e 50. Il Milan nei grandi match ha quasi sempre fatto bene, ha sbagliato poco, può farcela".

Lo scudetto chi lo vincerà?

"Tre settimane fa avrei detto il Milan, ma il quadro è cambiato. Dopo la vittoria allo Stadium, il morale dell'Inter è alle stelle".