Raggiunto dal Corriere di Bologna in vista del match di domenica tra Bologna e Inter, Aldo Serena analizza quella che è la condizione dei nerazzurri: "a squadra di Simone Inzaghi è attesa da un mese di fuoco, da qui a fine campionato avrà anche Roma e Lazio da affrontare, mentre sulla carta il Napoli ha un calendario più agevole. Venire al Dall’Ara in questo momento è un bell’impegno, specie dopo una partita come quella di mercoledì: passi il turno, sei soddisfatto e carico a mille, ma le energie psicofisiche le hai consumate tutte".

Serena prosegue: "Tornare in campo dopo tre giorni da una partita così e riazzerare tutto non è semplice, anche perché poi ci sarà il ritorno del derby in Coppa Italia, la Roma, il Barcellona. Al posto di Inzaghi, come priorità andrei sulla Champions, poi campionato e infine Coppa Italia: è vero che è un derby in casa, con San Siro pieno, ma la rotazione la farei lì. A Bologna, al netto delle condizioni dei ragazzi, metterei in campo la miglior squadra possibile".