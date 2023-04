"Devo ridere per non piangere". È questo il commento di Tiago Pinto alla sentenza del Collegio di Garanzia del CONI sull'accoglimento (con nuovo rinvio alla Corte d'Appello) del ricorso della Juventus sul -15 punti. "Non sono avvocato, non mi spetta parlare della questione giuridica - aggiunge a Sky Sport il general manager della Roma -. Come uomo di calcio, se abbiamo giocato per tre mesi con una classifica che non corrisponde alla realtà, vuol dire che il meccanismo è falsato. E basta. Non devo dire altro".