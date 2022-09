Parola al tecnico Leonardo Semplici sulle pagine di Tuttomercatoweb.com, lì dove l'allenatore parla della partenza della Serie A 22/23: "Quest'avvio di campionato mi è sembrato bello. Ci sono tante squadre che lotteranno per le prime posizione e altre 6-7 per un obiettivo diverso. Si è però allargata la forbice fra la parte sinistra e la parte destra della classifica. Qual è la regina del mercato? Forse la Roma, perché ha preso calciatori validi per il suo progetto. La rosa più forte resta quella dell'Inter, ma anche la Juve ha fatto bene. Il Napoli, pur perdendo Insigne, Mertens e Koulibaly, ha investito su giovani bravi che andranno aspettati ma che hanno già fatto vedere il loro valore".