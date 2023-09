A sei anni dalla nascita di Inter Media House, continua ancora inesorabile la crescita del progetto nato nel settembre 2017: "Un percorso iniziato con 13 milioni di follower e 9 social network interessati e che ora conta una fanbase totale di 67 milioni di fan, con 25 global channel interessati, per una produzione di oltre 55mila contenuti stagionali - si legge su Inter.it, dove il club nerazzurro mette nero su bianco i dati della community interista -, numeri che riassumono la connessione naturale tra le prestazioni della squadra in campo, le attività off-pitch del Club e l'ingaggio sui social network dei tifosi nerazzurri in tutto il mondo.

Nella passata stagione la cavalcata nerazzurra, che ha visto la squadra di Inzaghi conquistare due trofei e raggiungere la finale di Champions League, ha permesso ai touchpoint digital dell’Inter di raggiungere straordinari traguardi. Nuovi stimoli, linguaggi e contenuti dedicati alle varie community, con un occhio di riguardo per la Gen-Z: le fanbase di TikTok, Twitch e WeChat sono quelle cresciute maggiormente, il boom delle video views è stato vertiginoso (+165% rispetto alla stagione precedente e una crescita record del +593% di video views sui canali social del club)".