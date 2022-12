"Giornata di allenamenti e amichevole per l'Inter: in vista della sfida contro il Red Bull Salisburgo con calcio d'inizio alle 18:00, la squadra si è ritrovata per una seduta di allenamento mattutina". Questo il report del club nerazzurro sulla seduta odierna agli ordini di Simone Inzaghi in vista del secondo test a Malta dopo quello di lunedì contro lo Gzira United. Curiosità estetica: spicca sulle maglie di allenamento la scritta LeoVegas.news, a conferma della partenrship recente con la società svedese di gioco on-line.