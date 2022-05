Mario Sconcerti, parlando a TMW Radio, spiega dove a suo dire Inter e Milan devono intervenire sul mercato per la prossima stagione: "Sicuramente il Milan deve trovare un centravanti perchè fa troppa fatica a trovare il gol. Deve cercare anche qualche centrocampista che aggiunga goal. Credo poi che se troverà qualcosa di migliore sulla fascia destra lo faccia, visto che su quella zona deve trovare una soluzione, Non dimentichiamoci che deve sostituire Kessie. Per quanto riguarda l’Inter deve risolvere la soluzione con Ivan Perisic e rinforzarsi in quattro ruoli dove sinceramente non penso ci siano alternative, ossia per quanto riguarda Skriniar, Brozovic, Barella e Calhanoglu. Bisognerà anche capire quando si vuole fare affidamento su Joaquin Correa ed Edin Dzeko".