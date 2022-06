Sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Mario Sconcerti, che ha parlato di Gnonto e del suo passato: "Ho letto varie interviste dove spiega che ha preferito una serie A estera al campionato Primavera, dove sarebbe ancora. La cosa migliore secondo me per i giovani è quando scelgono di andare a giocare. Avremmo molte più scelte anche per la nazionale se molti giovani fossero andati fuori a giocare. Non c’è una giusta via per quanto riguarda i giovani. Credo che affrettare questi ragazzi a fargli fare esperienza non sia sbagliato, ma se si pensa che basti essere giovani per risolvere i problemi sbagliamo. Noi abbiamo sempre avuto giovani di un gran livello perché la nostra scuola è una delle migliori, non intendo la scuola calcio".