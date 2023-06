Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, parla ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Fiorentina parlando del futuro della società neroverde con riferimento anche alla situazione di Domenico Berardi e Davide Frattesi: "Se abbiamo giocatori che possono ambire a grandi palcoscenici, fa piacere. Berardi non è il primo anno ce fa bene. Frattesi ha fatto un ottimo campionato: spero che il suo percorso venga ripetuto da chi quest'anno ha avuto alti e bassi. L'esperienza di quest'anno deve servire a tutti: in base a chi rimarrà e a chi arriverà, dobbiamo essere realisti e avere un obiettivo chiaro.

Ho fiducia nella proprietà: è sana e ha idee chiare, ma vanno tramutate in risultati. Le ultime partite hanno dato risposte importanti, per fare scelte anche coraggiose in vista del prossimo anno".