La Sampdoria continua il momento pessimo e rischia di sprofondare ancora di più nella già triste classifica di Serie B. I blucerchiati perdono al Ferraris contro il Cesena: gol del vantaggio firmato dalla squadra di Semplici con Riccio; ma la banda di Mignani ribalta la partita con Antonucci e Donnarumma. Il centrocampista di proprietà dell'Inter Akinsanmiro è rimasto in campo per l'intero arco dell'incontro (ammonito al 57'). Situazione non facile per la Samp: l'incubo retrocessione può diventare presto molto serio.