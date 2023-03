Intervenuto durante un evento tenutosi tra il Genoa e alcune scuole, l'attaccante dell'Inter in prestito al Genoa, Eddie Salcedo ha parlato del suo presente ma anche del futuro: "Sono felice per i gol, per quella corsa verso i nostri tifosi e vedere che li c’erano Sturaro e Criscito che mi abbracciavano. Emozioni pazzesche perché sono genovese e tifoso del Genoa. Giocare con Gudmundsson è un privilegio. Lui è un grande e ci sta aiutando tantissimo e giocare con uno così è facile. A noi attaccanti il mister sta dando tanti consigli, io non posso che imparare da uno come lui. E poi in questo finale c'è bisogno di tutti" riporta Primocanale.