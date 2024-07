"Noi abbiamo la possibilità di lavorare su uno stadio a Milano, solo che bisogna farci un po’ di investimenti. Alcione lo sa ed è pensabile che in una prima fase non possa stare a Milano, però io ci tengo molto che a Milano ci possa essere per cui stiamo vedendo questo dossier". Ad affermarlo è il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell’evento ìIl ruolo glocale dei soggetti istituzionali e funzionali nello sviluppo del territorio' in corso al Meet Digital Center.

Il primo cittadino milanese è intervenuto a proposito della possibilità ventilata dal club di Serie C di costruire un nuovo impianto cittadino per ospitare le gare interne: "Riguardo all’ipotesi Arena non è possibile: è troppo in centro e ormai negli anni, giusto o sbagliato che sia, dedicata ai bambini, alle famiglie e a tanti sport. Quindi proseguiamo sul percorso che ha indicato l’assessore Riva al Gratosoglio".