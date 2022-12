Fernando Rubinho, ex portiere di Genoa e Juventus e oggi operatore di mercato, ha parlato di Ionut Radu, portiere di proprietà dell'Inter in prestito alla Cremonese nella prima parte di stagione, in un'intervista concessa a Tuttomercatoweb. “La Cremonese aveva già Carnesecchi l’anno scorso - le sue parole -. Radu deve andare all’estero, qui il peso dei giudizi è notevole. Dovrebbe cercare una squadra dove giocare con tranquillità”.