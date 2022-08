Secondo successo e sei punti per la Roma di Mourinho. Ma con tanta fatica per sbarazzarsi della coraggiosa Cremonese di Alvini. I giallorossi, dopo aver tremato sulla traversa di Dessers, esultano con lo stacco di testa di Smalling, che buca la porta difesa da Radu, autore peraltro di un paio d'interventi rilevanti. La nota negativa in casa giallorossa arriva però dall'infortunio di Zaniolo, uscito dopo aver incassato un brutto colpo alla spalla in seguito alla caduta nel contrasto con un avversario.