L'ex attaccante del Napoli Roberto Sosa, intervenuto su TVPlay, ha commentato l'assoluzione di Francesco Acerbi ponendosi dal punto di vista di Juan Jesus: "Non dovrei dirlo, ma ho avuto l’opportunità di scambiare dei messaggi con lui, sta male perché è un ragazzo così buono che non voleva creare tutto questo polverone. Voleva che restasse tutto in campo, voleva perfino tutelare Francesco Acerbi e l’Inter”.