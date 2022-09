Francesco Repice , intercettato dai microfoni di SuperNews , ha tracciato una panoramica del periodo nerazzurro: "Credo che il problema dell’Inter sia evidentemente nella difesa. Bastoni, che in settimana ha avuto la febbre, non si è allenato al meglio. De Vrij è stato oggetto di calciomercato, quindi si era capito che il club aveva intenzione di cederlo. E questo, sicuramente, non ha giovato nella preparazione di un calciatore di grande intelligenza tattica così importante nel reparto difensivo nerazzurro. Lo stesso Skriniar, fino alla fine del mercato, è stato accostato al PSG. La trattativa non è andata poi a buon fine, ma non so fino a che punto lo slovacco sia stato contento di non approdare al Paris".

La svolta potrebbe passare da qualche cambio nel reparto arretrato, oltre che al ritorno più atteso in attacco: "Io credo che possa esserci qualche cambio dietro, perché la difesa, che lo scorso anno non ha subito gol per otto gare consecutive, adesso non sta funzionando. Acerbi mi sembra un’ottima soluzione: è un ragazzo affidabile e un grande professionista. Inoltre, Inzaghi lo conosce molto bene perché lo ha allenato per tante stagioni alla Lazio. Non mi aspetto scenari particolari, ma semplicemente che il tecnico nerazzurro cambi qualche pedina e che la squadra assuma un po’ di consapevolezza e di fiducia. Poi, non dimentichiamoci che adesso non manca uno qualsiasi lì davanti, ma manca l’uomo che è stato l’occhiello della campagna acquisti dell’Inter: giocare senza Lukaku è diverso da giocare con Lukaku".