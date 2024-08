Francesco Repice, storico radiocronista RAI, disegna la griglia di partenza del prossimo campionato ai microfoni di Radio Bianconera: "Secondo me continuità ed equilibrio sono le uniche chiavi di una squadra di successo e in questo senso l'Inter è ancora davanti a tutti. Poi c'è la variante Antonio Conte, per cui per me Inter e Napoli sono le favorite, mezzo gradino sotto c'è l'Atalanta, poi la Juve insieme a Milan, Roma e tutte le altre"

Repice sottolinea le differenze: "Sono squadre nuove a cui manca la continuità. Inter ed Atalanta lavorano da tempo con lo stesso sistema di lavoro, con lo stesso allenatore, lo stesso staff medico, direttore sportivo eccetera, e questo per me fa la differenza. Conte è un'eccezione perché sposta, si siede su una panchina e vince".