Dopo l'ufficializzazione dell'amichevole del prossimo 9 agosto contro l'Inter, Stephan Reiter, amministratore delegato del Red Bull Salisburgo, ha espresso il suo entusiasmo per l'arrivo dei vicecampioni d'Europa per questo test prestigioso: “È un grande riconoscimento per noi che così tanti grandi club vengano a Salisburgo per le partite di preparazione. Questa volta possiamo offrire ai nostri tifosi un'esperienza molto speciale all'inizio della stagione con il duello contro i finalisti della Champions League".