"Inter e Roma si sono mosse molto bene sul mercato. Adesso è il momento della Juve, che sta centrando colpi importantissimi. Di Maria e Pogba sono giocatori di altissimo livello, da tutti i punti di vista, che anche in Champions ti possono portare qualcosa in più. La loro esperienza e la loro personalità rappresenteranno un valore aggiunto per i bianconeri". È il pensiero espresso da Fabrizio Ravanelli , intercettato a margine del 'Premio FairPlay Menarini'.

Il ritorno di Lukaku all'Inter sposta gli equilibri?

"Non sarà facile. L'Inter non ha avuto problemi nella fase di finalizzazione lo scorso anno. Romelu può aumentare lo spessore fisico, ma sotto certi punti di vista questo ritorno potrebbe essere anche un boomerang".

Dybala lo accompagnerà in nerazzurro secondo lei?

"Credo di no. Se fossi Dybala cercherei un'altra situazione per giocare al 100% tutte le partite, penso a una squadra come Milan, Roma o Napoli. A meno che non abbia proposte dall'estero, dal campionato inglese per esempio. Io comunque lo vedo meglio in Serie A o LaLiga che in Premier".