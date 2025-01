Andrea Ranocchia, ospite sulle frequenze di Mediaset, ha espresso alcune convinzioni sul netto successo nerazzurro contro l'Atalanta. Di seguito la sua analisi: "L’Inter ha fatto la partita, non so se il Gasp tornasse indietro cambierebbe la formazione iniziale, ma è stato un deficit. L’Inter è stata dominante e sempre sicura in questa partita. Dumfries è cresciuto tantissimo, tatticamente quando è arrivato ci ha messo un po’ ad adattarsi, però il gruppo lo ha aiutato tanto, così come l’ambiente".