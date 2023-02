Ospite d’eccezione oggi a Inter TV per Inter-Milan. A San Siro è infatti presente il grande ex nerazzurro Andrea Ranocchia: “Sono contento di essere qui, mi godrò questa serata da ex. Fa sempre un po’ strano tornare qui da ex, ma sono contento, riabbraccerò degli amici. Per me è come essere a casa, quindi mi va benissimo anche non giocare”.

Ti aspettavi una crescita così importante di Dimarco?

“Fede l’ho sempre ammirato anche quando era in Primavera, si vedeva che aveva del potenziale. E cresciuto ed è tornato da giocare pronto, è un amico, sono contento per lui e spero che continui a crescere”.