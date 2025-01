L'Italia è al momento secondo nel ranking stagionale Uefa 2024/2025, aggiornato dopo la tre giorni europea. Dopo i successi di Inter, Atalanta e Milan in Champions League, arriva anche la vittoria importantissima della Lazio con la Real Sociedad in Eruopa League.

L'Italia stacca proprio la Spagna e resta al secondo posto alle spalle dell'Inghilterra. Perde terreno il Portogallo, sopravanzato e scalzato pure dal Belgio, dietro ai lusitani si posizionano Francia e Germania. Va ricordato che le prime due potranno benenificiare di un posto extra in Champions League. Per l'Italia, come quest'anno, potrebbero infatti 5 le rappresentanti.

Ecco il ranking:



1. Inghilterra 17.072

2. Italia 15.187

3. Spagna 13.928

4. Belgio 12.750

5. Portogallo 12.450

6. Germania 11.984

7. Francia 11.214

8. Svezia 9.875

9. Olanda 9.500

10. Repubblica Ceca 9.350