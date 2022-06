Crescono le possibilità di vedere Romelu Lukaku in campo con la maglia del Belgio nella sfida di Nations League contro la Nazionale olandese. Ad annunciarlo è Roberto Martinez, ct dei Diavoli Rossi, parlando ai cronisti: "Ha preso un colpo duro, ma Romelu è un ragazzo solido. Se fosse capitato a me, sarei andato in ospedale per qualche mese (ride, ndr). La decisione verrà presa dopo l'allenamento. Si allenerà sul campo, il recupero sta procedendo bene", ha assicurato con ottimismo l'ex manager dell'Everton.