Le prime tre giornate di campionato senza gol per Lautaro Martinez hanno cambiato le quote per il titolo di capocannoniere. L'argentino è ora bancato a 3,50 contro 4,25 di Vlahovic da Planetwin365. Su Snai sono entrambi a 4.

Tra le alternative Marcus Thuram si gioca a 5,50 su bet365, mentre Romelu Lukaku è a 9. Più indietro Morata e Dovbyk, in lavagna a 11, e Mateo Retegui a 15.

Per lo scudetto, invece, l'Inter è a 1,66 davanti alla Juventus a 3,25 (per William Hill). Il Napoli è a 9, il Milan a 11.