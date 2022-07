Il fuorigioco semi-automatico sarà utilizzato a Qatar 2022. L'annuncio arriva dalla Fifa: "Lavorando con Adidas e vari partner, e in particolare con il gruppo di lavoro per l'eccellenza nell'innovazione e i fornitori di tecnologia - si legge in un comunicato sul sito ufficiale - la FIFA ha trascorso gli ultimi anni a migliorare ulteriormente il sistema VAR, compreso l'uso della tecnologia semiautomatica del fuorigioco. La nuova tecnologia utilizza 12 telecamere di localizzazione dedicate montate sotto il tetto dello stadio per tracciare la palla e fino a 29 punti dati di ogni singolo giocatore, 50 volte al secondo, calcolando la loro posizione esatta sul campo. I 29 punti dati raccolti includono tutti gli arti e le estremità rilevanti per effettuare chiamate in fuorigioco".